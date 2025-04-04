Цены не порадуют: в Украине существенно возрастут тарифы на газ, — нардеп

В Украине цены на газ могут вырасти из-за рекордно низкого уровня запасов в подземных хранилищах.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, передает издание "Конкурент".

По его мнению, импорт газа может привести к увеличению тарифов, и "Нафтогаз" может пересмотреть цены в сторону повышения. В то же время Кучеренко подчеркнул, что для населения стоимость газа останется стабильной как минимум до октября.

"До октября повышение цены на газ не будет… Мораторий на изменение тарифа для населения существует. Если бы его не было в законе, я бы сказал, что повышение абсолютно возможно", – объяснил депутат.

На данный момент цена газа для бытовых потребителей остается фиксированной — 7,96 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС). Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы могут вырасти уже летом 2025 года. Предполагается, что стоимость газа для населения может составить 9,5-10 гривен за кубометр.

Продолжаются обсуждения относительно возможного повышения тарифов на электроэнергию, что может еще больше осложнить жизнь украинцам. Важно отметить, что за последний год в Украине значительно увеличились цены на жилищно-коммунальные услуги, причем наиболее заметно подорожала электроэнергия — ее стоимость возросла на 63,6%.

Также поднялись тарифы на водоснабжение, канализацию, вывоз мусора, обслуживание и ремонт жилья, а также управление многоквартирными домами.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.

Также сообщалось, что в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг в Украине увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.