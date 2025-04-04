Ціни не порадують: в Україні суттєво зростуть тарифи на газ, — нардеп

В Україні ціни на газ можуть зрости через рекордно низький рівень запасів у підземних сховищах.

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Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, передає видання "Конкурент".

На його думку, імпорт газу може призвести до збільшення тарифів, і "Нафтогаз" може переглянути ціни в бік підвищення. Водночас Кучеренко підкреслив, що для населення вартість газу залишиться стабільною щонайменше до жовтня.

"До жовтня підвищення ціни на газ не буде... Мораторій на зміну тарифу для населення існує. Якби його не було в законі, я б сказав, що підвищення абсолютно можливе", — пояснив депутат.

Наразі ціна газу для побутових споживачів залишається фіксованою — 7,96 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). Раніше голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи можуть зрости вже влітку 2025 року. Передбачається, що вартість газу для населення може скласти 9,5-10 гривень за кубометр.

Тривають обговорення щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію, що може ще більше ускладнити життя українцям. Важливо зазначити, що за останній рік в Україні значно збільшилися ціни на житлово-комунальні послуги, причому найпомітніше подорожчала електроенергія — її вартість зросла на 63,6%.

Також піднялися тарифи на водопостачання, каналізацію, вивезення сміття, обслуговування і ремонт житла, а також управління багатоквартирними будинками.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.

Також повідомлялося, що в січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг в Україні збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року.