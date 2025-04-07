После слухов об отмене пошлин Трампа: фондовый рынок потерял триллионы долларов

Из-за фейковой новости о готовности президента США Дональда Трампа приостановить тарифы фондовый рынок за несколько минут взлетел на 2 триллиона долларов, а затем обрушился на 3 триллиона.

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Об этом пишет Sky News.

Американские рынки поднялись после падения на открытии после фейковых новостей о том, что лидер Штатов отменит пошлины на импорт на 90 дней. Впоследствии Белый дом опроверг эти слухи.

Фондовый рынок США упал на открытии 7 апреля, а затем на некоторое время резко вырос.

Сообщается, что причиной стали предположения о том, что главный советник администрации Трампа (вероятно, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт) предположил, что президент может рассмотреть возможность приостановления тарифов на 90 дней.

Сообщения впервые появились через американский канал деловых новостей CNBC.

Фото: скріншот

Впоследствии Белый дом заявил, что любые разговоры о 90-дневной паузе являются "фейковыми новостями".

Фото: скріншот

"Какой бы ни была правда, это пример того, какое влияние слухи могут иметь на рынок" — пишут журналисты Sky News.

Падение фондового рынка

В понедельник, 7 апреля, фондовый рынок США зафиксировал резкий спад сразу после старта торгов. Уже в первые минуты упали акции, которые входят в ключевые фондовые индексы, пишет CNN.

Тем временем индекс доллара США упал на 0,08% до 102,94 с диапазоном колебаний от 102,18 до 103,19.

А Трамп на фоне падения рынков и доллара заявил, что уступать не собирается.

"Котировки стремительно падают, цены на нефть стремительно падают, дерегуляция происходит. Президент Трамп не собирается уступать", — написал лидер США в своей социальной сети Truth Social 7 апреля.

Фото: скріншот

Напомним, нефть продемонстрировала третье резкое падение: российский сорт Urals, который является крупнейшим экспортным потоком страны, упал до 52,76 доллара за баррель в порту Балтийского моря Приморск. Последний раз цена на Urals была ниже 50 долларов в июне 2023 года.

Также Фокус писал о том, что происходит на фондовых биржах, долго ли продлится падение индексов и каким образом ситуация может затронуть Украину.