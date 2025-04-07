Після чуток про скасування мит Трампа: фондовий ринок втратив трильйони доларів

Через фейкову новину про готовність президента США Дональда Трампа призупинити тарифи фондовий ринок за кілька хвилин злетів на 2 трильйони доларів, а згодом обрушився на 3 трильйони.

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Про це пише Sky News.

Американські ринки піднялися після падіння на відкритті після фейкових новин про те, що лідер Штатів скасує мита на імпорт на 90 днів. Згодом Білий дім заперечив ці чутки.

Фондовий ринок США впав на відкритті 7 квітня, а потім на деякий час різко зріс.

Повідомляється, що причиною стали припущення про те, що головний радник адміністрації Трампа (ймовірно, директор Національної економічної ради Кевін Гассетт) припустив, що президент може розглянути можливість призупинення тарифів на 90 днів.

Повідомлення вперше з'явилися через американський канал ділових новин CNBC.

Фото: Скріншот

Згодом Білий дім заявив, що будь-які розмови про 90-денну паузу є "фейковими новинами".

Фото: Скріншот

"Якою б не була правда, це приклад того, який вплив чутки можуть мати на ринок" — пишуть журналісти Sky News.

Падіння фондового ринку

У понеділок, 7 квітня, фондовий ринок США зафіксував різкий спад відразу після старту торгів. Уже в перші хвилини впали акції, які входять до ключових фондових індексів, пише CNN.

Тим часом індекс долара США впав на 0,08% до 102,94 з діапазоном коливань від 102,18 до 103,19.

А Трамп на фоні падіння ринків та долара заявив, що поступатися не збирається.

"Котирування стрімко падають, ціни на нафту стрімко падають, дерегуляція відбувається. Президент Трамп не збирається поступатися", — написав лідер США у своїй соціальній мережі Truth Social 7 квітня.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, нафта продемонструвала третє різке падіння: російський сорт Urals, який є найбільшим експортним потоком країни, впав до 52,76 долара за барель у порту Балтійського моря Приморськ. Востаннє ціна на Urals була нижчою за 50 доларів у червні 2023 року.

Також Фокус писав про те, що відбувається на фондових біржах, чи довго триватиме падіння індексів та яким чином ситуація може зачепити Україну.