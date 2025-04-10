Украинцы могут получать надбавки к пенсиям: кому и сколько заплатят

Во время полномасштабной войны в Украине часть граждан может получать дополнительные выплаты к основной пенсии. В апреле 2025 года для некоторых пенсионеров предусмотрено повышение выплат благодаря "возрастным доплатам" и "надбавке за уход".

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Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В этом месяце пенсионеры в Украине могут получить дополнительные выплаты к своей пенсии. Речь идет о возрастных надбавках, доплатах за уход для одиноких пожилых граждан, а также надбавках за детей. Размер некоторых из этих доплат может достигать почти 1 тысячи гривен.

Возрастная надбавка к пенсии

Пенсионеры, которым в апреле исполнится 70 лет и более, будут получать ежемесячную доплату от государства. Сумма такой надбавки зависит от возраста получателя:

300 гривен — для тех, кто достиг 70 лет;

456 гривен — для пенсионеров от 75 до 80 лет;

579 грн — для лиц в возрасте от 80 лет.

Надбавки за возраст будут назначаться автоматически, без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Доплата для одиноких пенсионеров

В апреле одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянной помощи, могут оформить ежемесячную надбавку. Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это — 944 гривны.

Чтобы получить соответствующую ежемесячную надбавку к пенсии, граждане должны соответствовать следующим критериям:

возраст превышает 80 лет;

самостоятельное проживание;

потребность регулярного постороннего ухода по состоянию здоровья;

получение пенсии по возрасту.

Потребность в постоянной помощи должна быть подтверждена медицинскими заключениями. Для оформления доплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии;

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

выписку из ПФУ о том, что не получает доплаты по уходу к пенсии.

Если гражданин получает пенсию по инвалидности, то не будет иметь права на такую доплату.

Надбавка к пенсии за детей

Пенсионеры, воспитывающие детей до 18 лет, могут рассчитывать на дополнительную выплату к пенсии. Доплата составляет 150 гривен за каждого ребенка. Она предоставляется тем, кто получает пенсию по возрасту, инвалидности или выслуге лет. Однако важно учитывать: если пенсионер продолжает трудовую деятельность, право на получение этой надбавки временно утрачивается.

Для того, чтобы получить соответствующую надбавку, нужно подать заявление в отделение ПФУ по месту получения пенсии, предоставив документы, где удостоверяется лицо, родственные связи и возраст ребенка.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".