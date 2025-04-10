Українці можуть отримувати надбавки до пенсій: кому і скільки заплатять

Під час повномасштабної війни в Україні частина громадян може отримувати додаткові виплати до основної пенсії. У квітні 2025 року для деяких пенсіонерів передбачено підвищення виплат завдяки "віковим доплатам" і "надбавці за догляд".

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Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Цього місяця пенсіонери в Україні можуть отримати додаткові виплати до своєї пенсії. Йдеться про вікові надбавки, доплати за догляд для самотніх літніх громадян, а також надбавки за дітей. Розмір деяких із цих доплат може сягати майже 1 тисячі гривень.

Вікова надбавка до пенсії

Пенсіонери, яким у квітні виповниться 70 років і більше, отримуватимуть щомісячну доплату від держави. Сума такої надбавки залежить від віку одержувача:

300 гривень — для тих, хто досяг 70 років;

456 гривень — для пенсіонерів від 75 до 80 років;

579 грн — для осіб віком від 80 років.

Надбавки за вік призначатимуться автоматично, без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Доплата для одиноких пенсіонерів

У квітні самотні пенсіонери, які потребують постійної допомоги, можуть оформити щомісячну надбавку. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це — 944 гривні.

Щоб отримати відповідну щомісячну надбавку до пенсії, громадяни мають відповідати таким критеріям:

вік перевищує 80 років;

самостійне проживання;

потреба регулярного стороннього догляду за станом здоров'я;

отримання пенсії за віком.

Потреба в постійній допомозі має бути підтверджена медичними висновками. Для оформлення доплати пенсіонеру необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та надати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

виписку з ПФУ про те, що не отримує доплати по догляду до пенсії.

Якщо громадянин отримує пенсію по інвалідності, то не матиме права на таку доплату.

Надбавка до пенсії за дітей

Пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії. Доплата становить 150 гривень за кожну дитину. Вона надається тим, хто отримує пенсію за віком, інвалідністю або вислугою років. Однак важливо враховувати: якщо пенсіонер продовжує трудову діяльність, право на отримання цієї надбавки тимчасово втрачається.

Для того, щоб отримати відповідну надбавку, потрібно подати заяву до відділення ПФУ за місцем отримання пенсії, надавши документи, де засвідчується особа, родинні зв'язки та вік дитини.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".