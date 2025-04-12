Какой размер пенсии будет для УБД с надбавками и доплатами: детали

Пенсия для участников боевых действий и кадровых военных начисляется в зависимости от трудового стажа или лет выслуги. В 2025 году был установлен новый минимальный размер пенсии для участников боевых действий, который составляет 5,528 грн.

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Об этом говорится в материале издания "Liga.net".

Для того чтобы выйти на пенсию, участник боевых действий, так же как и кадровый военный, должен иметь требуемый страховой стаж:

мужчины имеют право выйти на пенсию в 55 лет при условии трудового стажа в 25 лет;

женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии стажа не менее 20 лет.

Для получения пенсии кадровым военным необходимо иметь выслугу лет: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Однако выйти на пенсию можно и при меньшем стаже, если у человека есть необходимый страховой стаж. В случае соответствия требуемой выслуге лет для расчета пенсии будет использована более высокая ставка.

Если военнослужащий обладает требуемым стажем, его пенсия составит 65% от базовой суммы, а за каждый дополнительный год службы будет начисляться по 3%, но не более 70% от общего размера выплат. В случае, если у человека нет нужного стажа, но имеется соответствующий трудовой опыт, пенсия составит 50%, с добавлением 1% за каждый дополнительный год, не превышая 70%. Также предусмотрены дополнительные выплаты за особые условия службы, например, на режимных объектах. Пример расчета пенсии:

Вне зависимости от типа и размера пенсии, военный имеет право на следующие дополнительные надбавки:

25% прожиточного минимума, если военный или УБД утратил трудоспособность, сейчас это 590,25 грн;

40 гривен денежной помощи на проживание.

В случае, если после учета надбавок и доплаты пенсия будет составлять меньше упомянутой минимальной суммы – 5528 грн, тогда будет начислена надбавка в размере разницы, которой не хватает к этой сумме.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.

Кроме того, участники боевых действий получают льготы на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.