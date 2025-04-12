Який розмір пенсії буде для УБД із надбавками та доплатами: деталі

Пенсія для учасників бойових дій і кадрових військових нараховується залежно від трудового стажу або років вислуги. У 2025 році було встановлено новий мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій, який становить 5,528 грн.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Liga.net".

Для того щоб вийти на пенсію, учасник бойових дій, так само як і кадровий військовий, повинен мати необхідний страховий стаж:

чоловіки мають право вийти на пенсію в 55 років за умови трудового стажу в 25 років;

жінки можуть вийти на пенсію в 50 років за наявності стажу не менше 20 років.

Для отримання пенсії кадровим військовим необхідно мати вислугу років: 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Однак вийти на пенсію можна і за меншого стажу, якщо у людини є необхідний страховий стаж. У разі відповідності необхідній вислузі років для розрахунку пенсії буде використана вища ставка.

Якщо військовослужбовець має необхідний стаж, його пенсія становитиме 65% від базової суми, а за кожен додатковий рік служби нараховуватиметься по 3%, але не більше 70% від загального розміру виплат. У разі, якщо у людини немає потрібного стажу, але є відповідний трудовий досвід, пенсія становитиме 50%, з додаванням 1% за кожен додатковий рік, не перевищуючи 70%. Також передбачені додаткові виплати за особливі умови служби, наприклад, на режимних об'єктах. Приклад розрахунку пенсії:

Незалежно від типу і розміру пенсії, військовий має право на такі додаткові надбавки:

25% прожиткового мінімуму, якщо військовий або УБД втратив працездатність, зараз це 590,25 грн;

40 гривень грошової допомоги на проживання.

У разі, якщо після врахування надбавок і доплати пенсія становитиме менше за згадану мінімальну суму — 5528 грн, тоді буде нараховано надбавку в розмірі різниці, якої не вистачає до цієї суми.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.

Крім того, учасники бойових дій отримують пільги на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.