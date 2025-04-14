Пенсия для женщин: кто в Украине не сможет выйти на заслуженный отдых в 60

Некоторые женщины будут обязаны работать до 63 или 65 лет, чтобы достичь пенсионного возраста. Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь достаточный страховой стаж. Напоминаем, что пенсионный возраст для женщин в Украине постепенно уравняли с мужским, и теперь как мужчины, так и женщины могут выходить на пенсию только в 60 лет.

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Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В 2011 году в Украине был принят закон, который поэтапно увеличил пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. Этот процесс завершился 1 апреля 2021 года, когда повышение коснулось женщин 1961 года рождения. С того времени пенсионный возраст для всех граждан Украины, независимо от пола, составляет 60 лет. Также стоит отметить, что пенсионная реформа 2017 года предусматривала поэтапное увеличение минимального страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту.

С 2018 года требования к страховым стажам ежегодно увеличиваются на один год, и к 2028 году они достигнут 35 лет. В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Если женщина не накопит нужное количество стажа, она не сможет выйти на пенсию по возрасту и будет вынуждена продолжать работать, чтобы достичь необходимого стажа для получения пенсии.

Пенсионный возраст для женщин может быть установлен на уровне 63 или 65 лет, если у них недостаточный страховой стаж:

чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно не менее 22 лет стажа;

для выхода в 65 лет не менее 15 лет.

При желании, стаж для выхода пенсии можно докупить, однако это целесообразно только в случае незначительной нехватки. Например, один месяц обойдется в 1760 гривен, а год – в 21 120 гривен.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".