Пенсія для жінок: хто в Україні не зможе вийти на заслужений відпочинок у 60

Деякі жінки будуть зобов'язані працювати до 63 або 65 років, щоб досягти пенсійного віку. Для того щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати достатній страховий стаж. Нагадуємо, що пенсійний вік для жінок в Україні поступово зрівняли з чоловічим, і тепер як чоловіки, так і жінки можуть виходити на пенсію тільки в 60 років.

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Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

У 2011 році в Україні було ухвалено закон, який поетапно збільшив пенсійний вік для жінок із 55 до 60 років. Цей процес завершився 1 квітня 2021 року, коли підвищення торкнулося жінок 1961 року народження. З того часу пенсійний вік для всіх громадян України, незалежно від статі, становить 60 років. Також варто зазначити, що пенсійна реформа 2017 року передбачала поетапне збільшення мінімального страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

З 2018 року вимоги до страхових стажів щорічно збільшуються на один рік, і до 2028 року вони досягнуть 35 років. У 2025 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати не менше 32 років стажу. Якщо жінка не накопичить потрібну кількість стажу, вона не зможе вийти на пенсію за віком і буде змушена продовжувати працювати, щоб досягти необхідного стажу для отримання пенсії.

Пенсійний вік для жінок може бути встановлений на рівні 63 або 65 років, якщо у них недостатній страховий стаж:

щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно не менше 22 років стажу;

для виходу в 65 років не менше 15 років.

За бажання, стаж для виходу на пенсію можна докупити, однак це доцільно лише в разі незначної нестачі. Наприклад, один місяць обійдеться в 1760 гривень, а рік — у 21 120 гривень.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".