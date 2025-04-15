Евро установил новый рекорд в Украине: 47,02 грн по курсу НБУ

Нацбанк установил официальный курс евро на 15 апреля на уровне 47,02 грн — таким образом, евро впервые превысил отметку в 47 грн. 14 апреля официальный курс евро в Украине достиг 46,92 грн, который также стал максимальным в истории.

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Об этом сказано на сайте НБУ.

В то же время, 15 апреля, доллар подешевел — в украинских банках он снизился на 10 копеек и сейчас составляет 41,55 грн за доллар. Купить доллар банки готовы по среднему курсу 40,90 грн.

Как отмечается в обзоре инвесткомпании ICU, прошедшая неделя завершилась ослаблением курса доллара по отношению к евро до почти 1,14, что повлияло и на украинский валютный рынок. НБУ ослабил на прошлой неделе гривну к доллару США и евро, увеличив спред между ними.

Евровалюта демонстрирует самый быстрый рост за более чем 15 лет — причина в развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войне, которая поставила под сомнение роль американской валюты, как стабильной.

По сообщению издания Bloomberg, не исключается дальнейшее укрепление евровалюты — аналитики ожидают, что вскоре она достигнет 1,2 доллара.

"Евро становится главным бенефициаром ослабления доллара. Поскольку инвесторы пересматривают роль американской валюты в мировой финансовой системе после того, как президент Дональд Трамп дестабилизировал рынки введением пошлин и обострил торговую войну с Китаем", — рассказали аналитики издания.

Они отметили: к концу прошлой недели единая европейская валюта достигла самого высокого уровня за 3 года. А три из четырех опционных контрактов, заключенных 11 апреля, "были рассчитаны на дальнейший рост евро".

В общем, отмечается, рост евро является следствием ряда ключевых структурных факторов. В частности: ожидания увеличения расходов в Германии "после исторического ослабления бюджетных правил" и сокращение торгового профицита Европы с США независимо от окончательного уровня американских пошлин — это означает, что ЕС будет получать "меньше доходов, возвращающихся в долларовые активы".

Впрочем, укрепление евро несет в себе и определенные риски. В частности, непонятно, насколько позитивно этот процесс оценивают центробанки стран-членов ЕС, "учитывая их обеспокоенность перспективами экономического роста".

Напомним, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали катализатором глубокого за последние девять лет падения доллара относительно евро. 9 апреля стало известно, что на фоне растущей экономической нестабильности инвесторы начали массово переходить к более безопасным валютам, таким как японская иена и швейцарский франк.

Также 2 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "зеркальных пошлин" для стран со всего мира. Этот шаг сразу сказался на фондовом рынке — фьючерсы на американские акции пошли вниз.