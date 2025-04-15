Євро встановив новий рекорд в Україні: 47,02 грн за курсом НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс євро на 15 квітня на рівні 47,02 грн — таким чином, євро вперше перевищив позначку в 47 грн. 14 квітня офіційний курс євро в Україні сягнув 46,92 грн, який також став максимальним в історії.

Related video

Про це сказано на сайті НБУ.

Водночас, 15 квітня, долар подешевшав — в українських банках він знизився на 10 копійок і наразі становить 41,55 грн за долар. Придбати долар банки готові за середнім курсом 40,90 грн.

Як зазначається в огляді інвесткомпанії ICU, минулий тиждень завершився ослабленням курсу долара відносно євро до майже 1,14, що вплинуло й на український валютний ринок. НБУ ослабив минулого тижня гривню до долара США та євро, збільшивши спред між ними.

Євровалюта демонструє найшвидше зростання за понад 15 років – причина у розв’язаній президентом США Дональдом Трампом торговельній війні, яка поставила під сумнів роль американської валюти, як стабільної.

За повідомленням видання Bloomberg, не виключається подальше зміцнення євровалюти – аналітики очікують, що незабаром вона сягне 1,2 долара.

"Євро стає головним бенефіціаром послаблення долара. Оскільки інвестори переглядають роль американської валюти у світовій фінансовій системі після того, як президент Дональд Трамп дестабілізував ринки запровадженням мит та загострив торгову війну з Китаєм", – розповіли аналітики видання.

Вони наголосили: до кінця минулого тижня єдина європейська валюта досягла найвищого рівня за 3 роки. А три з чотирьох опціонних контрактів, укладених 11 квітня, "були розраховані на подальше зростання євро".

Загалом, зазначається, зростання євро є наслідком низки ключових структурних факторів. Зокрема: очікування збільшення видатків у Німеччині "після історичного ослаблення бюджетних правил" та скорочення торгового профіциту Європи зі США незалежно від остаточного рівня американських мит – це означає, що ЄС отримуватиме "менше доходів, що повертаються в доларові активи".

Втім, зміцнення євро несе в собі й певні ризики. Зокрема, незрозуміло, наскільки позитивно цей процес оцінюють центробанки країн-членів ЄС, "враховуючи їхню стурбованість перспективами економічного зростання".

Нагадаємо, що мита, введені президентом США Дональдом Трампом, стали каталізатором найглибшого за останні дев’ять років падіння долара щодо євро. 9 квітня стало відомо, що на тлі зростаючої економічної нестабільності інвестори почали масово переходити до більш безпечних валют, таких як японська єна та швейцарський франк.

Також 2 квітня стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про впровадження так званих "дзеркальних мит" для країн з усього світу. Цей крок одразу позначився на фондовому ринку — ф’ючерси на американські акції пішли вниз.