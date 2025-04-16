Финал — не за горами: в Минэкономики раскрыли результаты переговоров с США по ископаемым

Киев и Вашингтон достигли "существенного прогресса" в работе над соглашением. Министр Юлия Свириденко рассказала, что в ближайшее время следует ожидать меморандум.

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Об этом известно из публикации первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко в соцсетях от 16 апреля.

"Положительный новый шаг с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины", — отметила она.

Американская и украинская технические команды "очень основательно" поработали вместе над соглашением о полезных ископаемых. По словам Свириденко, был достигнут "существенный прогресс". Юристы сделали "правильные акценты" в драфте, то есть предварительном варианте, соглашения. Министр поблагодарила за работу переговорщиков от обеих команд.

Украина договорилась с США "зафиксировать этот позитив" в меморандуме о намерениях. В ближайшее время стороны готовятся завершить формализацию соглашения. Пока еще продолжается работа над конкретными пунктами. Однако глава Минэкономики заверила, что команды уже много проработали, и "уровень соглашения должен быть достаточно высоким".

Министр подтвердила, что соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде, то есть за это еще должен проголосовать парламент. По ее словам, это партнерство предоставит возможность инвестиций и развития в Украине. Кроме того, оно должно обеспечить "условия для ощутимого экономического роста" как Украины, так и США.

Публикация Юлии Свириденко от 16 апреля Фото: Скриншот

Напомним, в The New York Times информировали, что США требовали от Украины всю прибыль с продажи ее полезных ископаемых, не упоминая ни о каких гарантиях безопасности. По данным СМИ, Вашингтон хотел вернуть всю стоимость своей помощи, еще и годовыми процентами.

Однако 16 апреля в Bloomberg передали, что сумма, которую Украина якобы должна вернуть, снизилась с 300 миллиардов долларов до 100. В то же время украинцы полученную от США помощь не считают долгом, который нужно возвращать.