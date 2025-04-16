Фінал — не за горами: у Мінекономіки розкрили результати переговорів зі США щодо копалин

Київ та Вашингтон досягли "суттєвого прогресу" у роботі над угодою. Міністерка Юлія Свириденко розповіла, що найближчим часом слід чекати на меморандум.

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Про це відомо з публікації першої віцепрем'єрки й міністерки економіки Юлії Свириденко у соцмережах від 16 квітня.

"Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України", — зауважила вона.

Американська й українська технічні команди "дуже ґрунтовно" попрацювали разом над угодою про корисні копалини. Зі слів Свириденко, був досягнутий "суттєвий прогрес". Юристи зробили "правильні акценти" у драфті, тобто попередньому варіанті, угоди. Міністерка подякувала за роботу перемовникам від обох команд.

Україна домовилась зі США "зафіксувати цей позитив" у меморандумі про наміри. Найближчим часом сторони готуються завершити формалізацію угоди. Поки ще триває робота над конкретними пунктами. Однак голова Мінекономіки запевнила, що команди вже багато пропрацювали, і "рівень угоди має бути достатньо високим".

Міністерка підтвердила, що угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді, тобто за цей ще має проголосувати парламент. З її слів, це партнерство надасть можливість інвестицій та розвитку в Україні. Окрім того, воно має забезпечити "умови для відчутного економічного зростання" як України, так і США.

Публікація Юлії Свириденко від 16 квітня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у The New York Times інформували, що США вимагали від України увесь прибуток з продажу її корисних копалин, не згадуючи про жодні гарантії безпеки. За даними ЗМІ, Вашингтон хотів повернути усю вартість своєї допомоги, ще й річними відсотками.

Однак 16 квітня у Bloomberg передали, що сума, яку Україна нібито має повернути, знизилась з 300 мільярдів доларів до 100. Водночас українці отриману від США допомогу не вважають боргом, який потрібно повертати.