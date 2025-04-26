От 500 до 1000 грн: кто из пенсионеров может получить надбавки к пенсии
В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на получение дополнительных выплат к основной пенсии. Эти надбавки предоставляются в зависимости от возраста, социального положения или необходимости в уходе.
Об этом говорится в материале издания ТСН.
Существует две основные категории доплат. Первая — это ежемесячная компенсационная выплата для граждан, достигших 75-летнего возраста. Ее размер составляет 456 гривен. Однако пенсионеры в возрасте 70–74 лет уже получают надбавку в 300 гривен, поэтому при наступлении 75 лет фактическое увеличение выплаты составляет лишь 156 гривен.
Доплату в 456 гривен могут получить только пенсионеры, чей общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен. Информацию о ее начислении можно проверить в отделении Пенсионного фонда.
Также одинокие лица 80+, имеющие подтверждение от врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода, могут получать ежемесячную социальную помощь. Ее размер сейчас составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 944,40 гривны.
Для получения этой выплаты необходимо проживать отдельно от родственников, иметь медицинское заключение о необходимости ухода и достигнуть возраста 80 лет.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.
Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".