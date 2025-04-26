Від 500 до 1000 грн: хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії

В Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на отримання додаткових виплат до основної пенсії. Ці надбавки надаються залежно від віку, соціального становища або необхідності в догляді.

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Про це йдеться в матеріалі видання ТСН.

Існує дві основні категорії доплат. Перша — це щомісячна компенсаційна виплата для громадян, які досягли 75-річного віку. Її розмір становить 456 гривень. Однак пенсіонери у віці 70-74 років уже отримують надбавку в 300 гривень, тож у разі настання 75 років фактичне збільшення виплати становить лише 156 гривень.

Доплату в 456 гривень можуть отримати тільки пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Інформацію про її нарахування можна перевірити у відділенні Пенсійного фонду.

Також самотні особи 80+, які мають підтвердження від лікарської комісії про необхідність постійного догляду, можуть отримувати щомісячну соціальну допомогу. Її розмір зараз становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 944,40 гривні.

Для отримання цієї виплати необхідно проживати окремо від родичів, мати медичний висновок про необхідність догляду та досягти віку 80 років.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".