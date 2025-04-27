Никакого возвращения: McDonald's опроверг слухи о возобновлении работы в России

Американская компания McDonaldʼs не планирует возвращаться на российский рынок, а лишь возобновляет право собственности своих торговых марок.

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Об этом сообщили в украинском филиале сети заведений питания.

В компании отметили, что в субботу, 26 апреля, в сети начала распространяться дезинформация о возможном возвращении "МакДональдз" в Россию, поскольку в декабре 2024 года корпорация подала заявки на перерегистрацию своих торговых марок.

Компания информирует, что одним из самых ценных ее активов является интеллектуальная собственность, поэтому "МакДональдз" регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где деятельность не ведется.

"Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не позволить сторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах", — говорится в официальном заявлении "МакДональдз".

МакДональдз в РФ

Российское информационное агентство "РИА Новости" 26 апреля сообщило, что компания McDonald's в декабре 2024-го года подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака.

Под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, оказывать ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков, заключили пропагандисты.

Сеть ресторанов быстрого питания решила покинуть российский рынок в мае 2022 года, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Заведения, с возможностью выкупить их обратно в течение 15 лет, были проданы сети "Вкусно и точка". В корпорации отметили, что "гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, а также непредсказуемые условия ведения бизнеса заставили McDonald's прийти к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России неприемлемо и не соответствует ценностям компании".

Напомним, Фокус рассказывал о 15 самых необычных McDonald's, которые стоит посетить. Исторические ратуши, бывшие театры и уникальные современные проекты делают некоторые заведения известной сети быстрого питания настоящими достопримечательностями.

Также мы писали, как в 90-х британский McDonald's добавил в меню необычное блюдо. Некоторые пользователи соцсетей считают фото с этим продуктом фейковым, потому что он является нетипичным для меню ресторана и был в продаже недолго.