Ніякого повернення: McDonald's спростував чутки про відновлення роботи в Росії

Американська компанія McDonaldʼs не планує повертатися на російський ринок, а лише поновлює право власності своїх торговельних марок.

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Про це повідомили в українській філії мережі закладів харчування.

У компанії зазначили, що у суботу, 26 квітня, у мережі почала ширитися дезінформація про можливе повернення "МакДональдз" в Росію, оскільки у грудні 2024 року корпорація подала заявки на перереєстрацію своїх торгових марок.

Компанія інформує, що одним із найцінніших її активів є інтелектуальна власність, тому "МакДональдз" регулярно поновлює право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де діяльність не ведеться.

"Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у Росії, використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах", — йдеться у офіційній заяві "МакДональдз".

МакДональдз у РФ

Російське інформаційне агентство "РИА Новости" 26 квітня повідомило, що компанія McDonald's у грудні 2024-го року подала заявку до Роспатенту на реєстрацію свого товарного знаку.

Під товарним знаком "Макдоналдс" компанія хоче виробляти та продавати в Росії напої та їжу, у тому числі швидкого приготування, надавати ресторанні послуги та здійснювати доставку їжі та напоїв, зробили висновок пропагандисти.

Мережа ресторанів швидкого харчування вирішила залишити російський ринок у травні 2022 року, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Заклади, з можливістю викупити їх назад протягом 15 років, були продані мережі "Вкусно и точка". У корпорації наголосили, що "гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, а також непередбачувані умови ведення бізнесу змусили McDonald’s дійти висновку, що подальше володіння бізнесом у Росії є неприйнятним і не відповідає цінностям компанії".

Нагадаємо, Фокус розповідав про 15 найбільш незвичайних McDonald's, які варто відвідати. Історичні ратуші, колишні театри та унікальні сучасні проекти роблять деякі заклади відомої мережі швидкого харчування справжніми пам'ятками.

Також ми писали, як у 90-х британський McDonald's додав у меню незвичайну страву. Деякі користувачі соцмереж вважають фото з цим продуктом фейковими, бо він є нетиповим для меню ресторану і був у продажу недовго.