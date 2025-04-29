Украинцы могут платить до 3 тыс. грн меньше за газ: как сэкономить

В компании "Нафтогаз Украины" напомнили, что украинцы могут оплачивать счета за газ с использованием программы "Национальный кешбэк". Этот сервис позволяет значительно сократить расходы из семейного бюджета.

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Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Программа "Нацкешбэк" — это правительственная инициатива, направленная на поддержку отечественных производителей. Благодаря ей украинцы могут оплачивать коммунальные услуги, получая 10% кешбэка от суммы, потраченной на товары и услуги украинского производства. Размер компенсации может достигать 3 тысяч гривен в месяц.

Для того, чтобы начать собирать сэкономленные средства и затем оплатить услуги ЖКХ, необходимо сделать следующие шаги:

открыть специальную карту (виртуальную — в приложении, физическую — в банковском отделении);

осуществить привязку карты к покупке товаров и использовать при расчете;

покупать товары украинского производства и получать сэкономленные 10% на спецсчет;

начать использовать накопленные деньги на оплату коммунуслуг, в частности газа.

Нафтогаз рассказал, как украинцы могут использовать кешбэк по госпрограмме для оплаты газа. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо:

пройти авторизацию в кабинете потребителя на сайте или в мобильном приложении поставщика газа;

выбрать способ оплаты "Нацкешбэк";

подтвердить списание необходимой суммы денег с бонусного счета.

В компании посоветовали платить за потребленный газ до 25 числа в несколько кликов через:

личный кабинет;

чат-бот GASUA в Viber или Telegram;

сайт gas.ua без регистрации (по лицевому счету или по адресу).

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.