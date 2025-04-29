Українці можуть платити до 3 тис. грн менше за газ: як заощадити

У компанії "Нафтогаз України" нагадали, що українці можуть оплачувати рахунки за газ із використанням програми "Національний кешбек". Цей сервіс дає змогу значно скоротити витрати із сімейного бюджету.

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Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" в Facebook.

Програма "Нацкешбек" — це урядова ініціатива, спрямована на підтримку вітчизняних виробників. Завдяки їй українці можуть оплачувати комунальні послуги, отримуючи 10% кешбеку від суми, витраченої на товари та послуги українського виробництва. Розмір компенсації може сягати 3 тисяч гривень на місяць.

Для того, щоб почати збирати зекономлені кошти і потім оплатити послуги ЖКГ, необхідно зробити такі кроки:

відкрити спеціальну картку (віртуальну — у додатку, фізичну — у банківському відділенні);

здійснити прив'язку картки до купівлі товарів і використовувати під час розрахунку;

купувати товари українського виробництва та отримувати зекономлені 10% на спецрахунок;

почати використовувати накопичені гроші на оплату комунпослуг, зокрема газу.

Нафтогаз розповів, як українці можуть використовувати кешбек за держпрограмою для оплати газу. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно:

пройти авторизацію в кабінеті споживача на сайті або в мобільному додатку постачальника газу;

обрати спосіб оплати "Нацкешбек";

підтвердити списання необхідної суми грошей з бонусного рахунку.

У компанії порадили платити за спожитий газ до 25 числа в кілька кліків через:

особистий кабінет;

чат-бот GASUA у Viber або Telegram;

сайт gas.ua без реєстрації (за особовим рахунком або за адресою).

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.