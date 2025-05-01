Можно получать больше: как изменятся стипендии с 1 мая

С мая курсантам повысят стипендии. Для некоторых их размер увеличится до 20 тысяч гривен. Основная часть курсантов с 1 мая будет получать по 8 тысяч гривен в месяц.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление – оно принято, подписано, опубликовано. Стипендия курсантам – 8 тысяч гривен", — сообщил он.

А вот обещанные 20 тысяч гривен ежемесячно смогут получить:

курсанты на последнем курсе, при условии, что они учатся на отлично;

а также курсанты за прохождение практики.

Курсанты, не проходившие военную службу до зачисления, получают специальную доплату в размере 2 350 гривен на период действия военного положения.

Чем отличаются курсанты от студентов

Во время обучения курсанты осваивают тактическую медицину, участвуют в строевых и специальных занятиях, обучаются стрельбе и безопасному обращению с оружием.

Студенты, в свою очередь, получают профессиональные знания и практические навыки по выбранным направлениям подготовки.

Напомним, что Кабмин 4 апреля согласовал законопроект, который изменит правила получения отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Условия изменятся для студентов старше 25 лет, тех, кто учится за рубежом, а также для преподавателей с ученой степенью и педагогов внешкольного образования.

Кроме того, во Львове суд обязал бывшую курсантку Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возместить более 264 тысяч гривен за обучение. Она проучилась полгода и написала рапорт об отчислении.