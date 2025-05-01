Можна отримувати більше: як зміняться стипендії з 1 травня

З травня курсантам підвищать стипендії. Для деяких їхній розмір збільшиться до 20 тисяч гривень. Основна частина курсантів з 1 травня отримуватиме по 8 тисяч гривень на місяць.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Як Президент України і пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд ухвалив постанову — вона ухвалена, підписана, опублікована. Стипендія курсантам — 8 тисяч гривень", — повідомив він.

А ось обіцяні 20 тисяч гривень щомісяця зможуть отримати:

курсанти на останньому курсі, за умови, що вони навчаються на відмінно;

а також курсанти за проходження практики.

Курсанти, які не проходили військову службу до зарахування, отримують спеціальну доплату в розмірі 2 350 гривень на період дії воєнного стану.

Чим відрізняються курсанти від студентів

Під час навчання курсанти опановують тактичну медицину, беруть участь у стройових і спеціальних заняттях, навчаються стрільби та безпечного поводження зі зброєю.

Студенти, своєю чергою, отримують професійні знання та практичні навички за обраними напрямами підготовки.

Нагадаємо, що Кабмін 4 квітня погодив законопроєкт, який змінить правила отримання відстрочки від мобілізації для студентів і викладачів. Умови зміняться для студентів, старших за 25 років, тих, хто навчається за кордоном, а також для викладачів із науковим ступенем і педагогів позашкільної освіти.

Крім того, у Львові суд зобов'язав колишню курсантку Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відшкодувати понад 264 тисячі гривень за навчання. Вона провчилася півроку і написала рапорт про відрахування.