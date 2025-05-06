Пенсионерам в Украине положен ряд льгот: о чем важно знать

Пенсионеры в Украине получают не только денежные выплаты — государство также предоставляет им ряд льгот. Эти привилегии могут распространяться, в частности, на оплату коммунальных услуг и пользование транспортом.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Льготы позволяют пенсионерам сократить личные расходы и повысить качество жизни. В частности, речь идет о следующих формах поддержки:

бесплатный проезд — в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах, а также в пригородных поездах пенсионеры могут не платить за билет; бесплатная коммуналка — пенсионеры в Украине имеют скидку в размере 100% на оплату ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры; освобождение от земельного налога — в соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от его уплаты; возможность получить бесплатную юридическую помощь — также пенсионеры могут рассчитывать на вторичную помощь при условии, если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью; оформление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг — размер помощи зависит от дохода всех членов семьи и рассчитывается индивидуально.

Пенсионеры, владеющие автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или электромобилем мощностью до 100 кВт, имеют право на 50-процентную скидку при оформлении автостраховки. Кроме того, пожилые автовладельцы могут бесплатно пользоваться платными парковками.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.