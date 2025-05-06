Пенсіонерам в Україні належить низка пільг: про що важливо знати

Пенсіонери в Україні отримують не тільки грошові виплати — держава також надає їм низку пільг. Ці привілеї можуть поширюватися, зокрема, на оплату комунальних послуг і користування транспортом.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Пільги дають змогу пенсіонерам скоротити особисті витрати та підвищити якість життя. Зокрема, йдеться про такі форми підтримки:

безкоштовний проїзд — у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах, а також у приміських поїздах пенсіонери можуть не платити за квиток; безкоштовна комуналка — пенсіонери в Україні мають знижку в розмірі 100% на оплату ЖКП, паливо і газ, якщо проживають у сільській місцевості і до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури; звільнення від земельного податку — відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від його сплати; можливість отримати безоплатну юридичну допомогу — також пенсіонери можуть розраховувати на вторинну допомогу за умови, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю; оформлення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг — розмір допомоги залежить від доходу всіх членів сім'ї та розраховується індивідуально.

Пенсіонери, які володіють автомобілем з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електромобілем потужністю до 100 кВт, мають право на 50-відсоткову знижку при оформленні автостраховки. Крім того, літні автовласники можуть безкоштовно користуватися платними парковками.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.