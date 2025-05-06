Пенсия в Украине: вырастут ли выплаты с 1 июня

В июне пенсии проиндексированы не будут. Однако у некоторых пенсионеров выплаты все же увеличатся. Это связано, в частности, с доплатой по возрасту, на которую имеют право граждане старше 70 лет.

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Об этом сообщает ПФУ.

Право на данную доплату возникает при выполнении следующих требований:

если пенсионер получает именно выплату по возрасту;

имеет общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (имеется в виду пенсия со всеми надбавками и доплатами).

В то же время стоит отметить, что в первый месяц эта доплата начисляется не в полной мере.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней", – сообщает ПФУ.

Эта доплата начисляется автоматически, если пенсионер соответствует установленным критериям.

В 2025 году возрастная надбавка не увеличивалась. Для граждан в возрасте от 70 до 74 лет ее размер остается на уровне 300 гривен. Размер доплаты также не изменился и для других возрастных категорий:

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет включительно могут получить доплату – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.