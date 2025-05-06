Пенсія в Україні: чи зростуть виплати з 1 червня

У червні пенсії проіндексовані не будуть. Однак у деяких пенсіонерів виплати все ж збільшаться. Це пов'язано, зокрема, з доплатою за віком, на яку мають право громадяни, старші за 70 років.

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Про це повідомляє ПФУ.

Право на цю доплату виникає при виконанні таких вимог:

якщо пенсіонер отримує саме виплату за віком;

має загальну пенсійну виплату менше ніж 10 340,35 гривні (мається на увазі пенсія з усіма надбавками та доплатами).

Водночас варто зазначити, що в перший місяць ця доплата нараховується не повною мірою.

"Нарахування доплати розпочинається не з початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно цій кількості днів", — повідомляє ПФУ.

Ця доплата нараховується автоматично, якщо пенсіонер відповідає встановленим критеріям.

У 2025 році вікова надбавка не збільшувалася. Для громадян віком від 70 до 74 років її розмір залишається на рівні 300 гривень. Розмір доплати також не змінився і для інших вікових категорій:

пенсіонери віком від 75 до 79 років включно можуть отримати доплату — 456 гривень;

старші за 80 років — 570 гривень.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.