Гетманцев дал четкий ответ, когда ждать повышения налогов в Украине

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев рассказал о "сложном законопроекте", который готовят к принятию. Кроме того, в Украине хотят реформировать систему публичных финансов.

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Об этом известно из интервью главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, опубликованного "Главкомом" 5 мая.

По его словам, в ближайшее время в парламент должен быть внесен законопроект, который имплементирует директиву DAC7. Речь идет о директиве Евросоюза, которая требует от операторов собирать данные о продавцах, зарегистрированных на цифровых платформах.

"Это сложный законопроект, который мы проработаем и будем пытаться принять, если опять же успеем, потому что видите, как сногсшибательно разворачиваются события", — отметил нардеп.

Он пояснил, что также в Украине есть планы по реформированию системы публичных финансов до 2030 года. В Национальной стратегии доходов "все четко правительством расписано по пунктам".

Реформа будет иметь два этапа:

диджитализация, увеличение доверия и другие изменения, которые коснутся Таможенной и Налоговой служб; изменения налоговой системы в целом.

"Там в том числе четко написано, какие изменения планируются в реформе налогообложения доходов физических лиц. Но все это будет после военного положения", — подчеркнул Гетманцев.

Он подтвердил, что никаких оснований для точечного повышения налогов в Украине, в частности НДС, при этой каденции Рады не видит. Депутат уточнил, что налоги будет поднимать уже следующий парламент, потому что сейчас нардепы находятся на "продленке". Когда же наступит мир и будет прекращено военное положение, в стране как можно быстрее проведут выборы. Поэтому решение будет принимать уже следующая каденция.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, ожидать ли украинцам повышения размера выплат в июне.

Руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал, что по итогам 2024 года в Украине стало больше миллионеров. Стало известно, в каких регионах люди заработали больше всего денег.