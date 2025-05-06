Гетманцев дав чітку відповідь, коли чекати підвищення податків в Україні

Очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів про «складний законопроєкт», який готують до прийняття. Окрім того, в Україні хочуть реформувати систему публічних фінансів.

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Про це відомо з інтерв'ю голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, опублікованого "Главкомом" 5 травня.

З його слів, найближчим часом у парламент має бути внесений законопроєкт, який імплементує директиву DAC7. Йдеться про директиву Євросоюзу, яка вимагає від операторів збирати дані про продавців, зареєстрованих на цифрових платформах.

"Це складний законопроєкт, який ми опрацюємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо, бо бачите, як карколомно розгортаються події", — зауважив нардеп.

Він пояснив, що також в Україні є плани щодо реформування системи публічних фінансів до 2030 року. У Національній стратегії доходів "все чітко урядом розписано по пунктах".

Реформа матиме два етапи:

диджиталізація, збільшення довіри й інші зміни, які торкнуться Митної й Податкової служб; зміни податкової системи в цілому.

"Там в тому числі чітко написано, які зміни плануються в реформі оподаткування доходів фізичних осіб. Але все це буде після воєнного стану", — підкреслив Гетманцев.

Він підтвердив, що жодних підстав для точкового підвищення податків в Україні, зокрема ПДВ, за цієї каденції Ради не бачить. Депутат уточнив, що податки підійматиме вже наступний парламент, бо нині нардепи перебувають на "продльонці". Коли ж настане мир та буде припинений воєнний стан, у країні якнайшвидше проведуть вибори. Тому рішення ухвалюватиме вже наступна каденція.

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