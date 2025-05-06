Пенсия при "минималке": сколько будут получать украинцы с зарплатой 8 тыс. грн

Размер пенсии в Украине определяется уровнем зарплаты, страховым стажем и возрастом, в котором человек планирует выйти на отдых. Важными факторами также являются профессия и место работы. В этом году право на пенсию по возрасту возникает с 60 лет.

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Об этом сообщает ПФУ.

Это смогут сделать люди, которые достигли:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Для расчета размера пенсии в Пенсионном фонде Украины был разработан Пенсионный калькулятор. Согласно данным этого сервиса, пенсии для мужчин и женщин с зарплатой 8 000 гривен на общих условиях будут различаться.

Для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 2 800 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 3 304 гривны;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 3 640 гривен.

Для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 144 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 3 576 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 3 936 гривен.

Для более точного расчета пенсии можно использовать формулу Пенсионного фонда Украины: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество лет стажа, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа нужно умножить на 0,01.

Другой размер выплаты будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.