Пенсія за "мінімалки": скільки отримуватимуть українці із зарплатою 8 тис. грн

Розмір пенсії в Україні визначається рівнем зарплати, страховим стажем і віком, у якому людина планує вийти на відпочинок. Важливими факторами також є професія та місце роботи. Цього року право на пенсію за віком виникає з 60 років.

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Про це повідомляє ПФУ.

Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років — стаж не менше 32 років;

63 роки — стаж 22-32 роки;

65 років — стаж 15-22 років.

Для розрахунку розміру пенсії в Пенсійному фонді України було розроблено Пенсійний калькулятор. Згідно з даними цього сервісу, пенсії для чоловіків і жінок із зарплатою 8 000 гривень на загальних умовах різнитимуться.

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 2 800 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 3 304 гривні;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 3 640 гривень.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 3 144 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 3 576 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 3 936 гривень.

Для більш точного розрахунку пенсії можна використовувати формулу Пенсійного фонду України: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу розраховується як кількість років стажу, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу потрібно помножити на 0,01.

Інший розмір виплати матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець або шахтар.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.