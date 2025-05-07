В какой стране граждане имеют самые высокие пенсии в мире: рейтинг

Во многих странах пенсионеры обеспечены достойными выплатами, однако система пенсионного обеспечения в Нидерландах признана одной из лучших — именно там люди получают самые высокие пенсии.

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Об этом говорится в рейтинге Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024.

Пенсионная система этой страны получила наивысшую оценку — 84,8 балла из 100 возможных, заняв первое место в рейтинге. Основу пенсионной модели Нидерландов составляют три ключевых элемента:

государственная базовая пенсия (AOW): предоставляется всем гражданам после достижения пенсионного возраста;

обязательные профессиональные пенсионные фонды: охватывают большинство работников: охватывают большинство работников и обеспечивают дополнительные выплаты, зависящие от заработка;

добровольные частные накопления: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства: позволяют гражданам самостоятельно накапливать средства на пенсию.

Подобная система не только гарантирует высокий уровень доходов для пенсионеров, но и отличается финансовой устойчивостью благодаря широкому охвату населения и грамотному управлению пенсионными фондами.

В рейтинге также выделяются:

Исландия: 83,4 баллов;

Дания: 81,6 баллов;

Израиль: 80,2 баллов.

По объему накопленных пенсионных активов лидируют:

США: 11,760 миллиарда долларов;

Япония: 2,066 миллиарда долларов;

Канада: 1,804 миллиарда долларов;

Нидерланды: 1,131 миллиарда долларов.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.