У якій країні громадяни мають найвищі пенсії у світі: рейтинг

У багатьох країнах пенсіонери забезпечені гідними виплатами, проте систему пенсійного забезпечення в Нідерландах визнано однією з найкращих — саме там люди отримують найвищі пенсії.

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Про це йдеться в рейтингу Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024.

Пенсійна система цієї країни отримала найвищу оцінку — 84,8 бала зі 100 можливих, посівши перше місце в рейтингу. Основу пенсійної моделі Нідерландів складають три ключові елементи:

державна базова пенсія (AOW): надається всім громадянам після досягнення пенсійного віку;

обов'язкові професійні пенсійні фонди: охоплюють більшість працівників: охоплюють більшість працівників і забезпечують додаткові виплати, що залежать від заробітку;

добровільні приватні накопичення: дають змогу громадянам самостійно накопичувати кошти: дають змогу громадянам самостійно накопичувати кошти на пенсію.

Така система не тільки гарантує високий рівень доходів для пенсіонерів, а й вирізняється фінансовою стійкістю завдяки широкому охопленню населення і грамотному управлінню пенсійними фондами.

У рейтингу також виділяються:

Ісландія: 83,4 балів;

Данія: 81,6 балів;

Ізраїль: 80,2 балів.

За обсягом накопичених пенсійних активів лідирують:

США: 11,760 мільярда доларів;

Японія: 2,066 мільярда доларів;

Канада: 1,804 мільярда доларів;

Нідерланди: 1,131 мільярда доларів.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.