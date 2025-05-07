Тариф на газ: сколько украинцы заплатят в мае

С 1 мая 2025 года тарифы на газ для украинских потребителей остались без изменений. Абоненты "Нафтогаза", а это примерно 98% всех домашних хозяйств, продолжают платить по ставке 7,96 грн за кубометр.

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Об этом сообщает издание "ГазПравда".

В Украине газ населению поставляют не только в рамках "Нафтогаза". Из девяти поставщиков на рынке пять предлагают как годовые, так и помесячные (рыночные) тарифы. Базовые годовые ставки варьируются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Месячные тарифы зависят от рыночной конъюнктуры и в мае колебались в диапазоне от 8,46 до 21,1 грн за кубометр.

"Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились, ведь мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги продолжает действовать. В конце апреля Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" пролонгировала действие годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Кубометр голубого топлива для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн", – подчеркнули эксперты проекта.

"Нафтогаз Украины" обеспечивает газоснабжение 98% бытовых потребителей страны — это свыше 12 миллионов домохозяйств. Для этих клиентов стоимость газа останется прежней как минимум до конца апреля следующего года. Согласно апрельскому инфляционному отчету Национального банка Украины, сроки и условия возможного пересмотра коммунальных тарифов пока не определены. Вместе с тем в НБУ не исключают, что действующий мораторий на повышение тарифов может быть отменен в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и необходимости сокращения дефицита госбюджета.

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующих годах. В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", – отмечают авторы отчета.

Они указывают, что дальнейшая отсрочка пересмотра коммунальных тарифов обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать ухудшение финансового состояния государственных энергокомпаний. Это приведет к росту рисков нестабильности на энергорынке, ухудшению инвестиционного потенциала отрасли и лишь отложит на будущее ценовое давление.

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.