Тариф на газ: скільки українці заплатять у травні

З 1 травня 2025 року тарифи на газ для українських споживачів залишилися без змін. Абоненти "Нафтогазу", а це приблизно 98% усіх домашніх господарств, продовжують платити за ставкою 7,96 грн за кубометр.

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Про це повідомляє видання "ГазПравда".

В Україні газ населенню постачають не тільки в межах "Нафтогазу". Із дев'яти постачальників на ринку п'ять пропонують як річні, так і помісячні (ринкові) тарифи. Базові річні ставки варіюються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Місячні тарифи залежать від ринкової кон'юнктури і в травні коливалися в діапазоні від 8,46 до 21,1 грн за кубометр.

"Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися, адже мораторій на підвищення тарифів на ключові комунальні послуги продовжує діяти. Наприкінці квітня Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пролонгувала дію річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Кубометр блакитного палива для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн", — підкреслили експерти проєкту.

"Нафтогаз України" забезпечує газопостачання 98% побутових споживачів країни — це понад 12 мільйонів домогосподарств. Для цих клієнтів вартість газу залишиться незмінною щонайменше до кінця квітня наступного року. Згідно з квітневим інфляційним звітом Національного банку України, терміни та умови можливого перегляду комунальних тарифів поки що не визначено. Водночас у НБУ не відкидають, що чинний мораторій на підвищення тарифів може бути скасовано 2026 року через складну ситуацію в енергетичному секторі та необхідність скорочення дефіциту держбюджету.

"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. Зокрема, передбачається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", — зазначають автори звіту.

Вони вказують, що подальше відтермінування перегляду комунальних тарифів зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме погіршення фінансового стану державних енергокомпаній. Це призведе до зростання ризиків нестабільності на енергоринку, погіршення інвестиційного потенціалу галузі та лише відкладе на майбутнє ціновий тиск.

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.