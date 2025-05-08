Какую сумму можно переводить на карту без комиссии и налога: детали

В Украине банковские карты широко используются как для финансовых операций, так и для дарения подарков. Национальный банк отменил месячный лимит на переводы с карты на карту, ранее установленный на уровне 150 тысяч гривен. Теперь физические лица могут осуществлять такие переводы без ограничений.

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Об этом сообщил руководитель практики налогового права Василий Андрусяк в комментарии изданию "УНИАН".

По его словам, сумма в 2 тысячи гривен в год де-юре не подлежит налогообложению. Согласно Налоговому кодексу, освобождаются от налога подарки, стоимость которых не превышает 25% от минимальной заработной платы. Однако эта налоговая льгота распространяется исключительно на подарки в натуральной форме и не применяется к денежным выплатам вне зависимости от их суммы.

"В идеале облагать налогом должны все переводы на карту, которые превышают сумму 2 тысячи гривень, но с поправкой на то, является ли это доходом человека или нет. То есть, человеку не нужно платить налоги, если средства ему дали в долг, и он вернет столько, сколько и получил. Но, если не близкий родственник просто присылает человеку деньги, то теоретически получатель должен задекларировать доход", — объяснил Андрусяк.

Помимо уплаты налогов, физические лица также самостоятельно покрывают расходы, связанные с банковскими комиссиями при переводе средств. Размер таких комиссий зависит от установленных банком тарифов и может значительно варьироваться в разных финансовых учреждениях. На это влияет множество факторов, включая условия обслуживания карточных счетов, ставки на внесение и снятие наличных, тип основной клиентской базы (частные лица или бизнес), а также масштаб самого банка. Поэтому перед совершением перевода рекомендуется заранее уточнить действующие тарифы в обслуживающем банке.

Также он рассказал, как происходит перевод с карты на карту разных банков в качестве подарка.

Налоговый кодекс четко предусматривает, что подарки между членами семьи 1-2 степеней родства не подлежат налогообложению, даже если речь идет о крупных суммах.

Если же вам не родственник в качестве подарка захочет сбросить на карту, например, 100 тысяч гривень, то вы будете обязаны уплатить налоги, поскольку получили доход.

В целом для любого вида доходов в Украине есть базовая ставка:

налог на доходы физических лиц — 18%;

военный сбор — 5%.

Для подарков не от близких родственников действует уменьшенная ставка НДФЛ — 5%, однако при отсутствии подписанного и нотариально удостоверенного договора дарения налоговые органы, вероятно, будут трактовать такие средства как "другой доход", который облагается налогом по ставке 18% НДФЛ.

Уплатить такие налоги можно онлайн на сайте Налоговой через электронный кабинет налогоплательщика.

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