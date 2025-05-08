Яку суму можна переказувати на картку без комісії та податку: деталі

В Україні банківські картки широко використовуються як для фінансових операцій, так і для дарування подарунків. Національний банк скасував місячний ліміт на перекази з картки на картку, раніше встановлений на рівні 150 тисяч гривень. Тепер фізичні особи можуть здійснювати такі перекази без обмежень.

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Про це повідомив керівник практики податкового права Василь Андрусяк у коментарі виданню "УНІАН".

За його словами, сума у 2 тисячі гривень на рік де-юре не підлягає оподаткуванню. Згідно з Податковим кодексом, звільняються від податку подарунки, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. Однак ця податкова пільга поширюється виключно на подарунки в натуральній формі та не застосовується до грошових виплат незалежно від їхньої суми.

"В ідеалі оподатковувати повинні всі перекази на картку, які перевищують суму 2 тисячі гривень, але з поправкою на те, чи є це доходом людини, чи ні. Тобто, людині не потрібно платити податки, якщо кошти їй дали в борг, і вона поверне стільки, скільки й отримала. Але, якщо не близький родич просто надсилає людині гроші, то теоретично одержувач має задекларувати дохід", — пояснив Андрусяк.

Крім сплати податків, фізичні особи також самостійно покривають витрати, пов'язані з банківськими комісіями під час переказу коштів. Розмір таких комісій залежить від установлених банком тарифів і може значно варіюватися в різних фінансових установах. На це впливає безліч чинників, включно з умовами обслуговування карткових рахунків, ставками на внесення і зняття готівки, типом основної клієнтської бази (приватні особи або бізнес), а також масштабом самого банку. Тому перед здійсненням переказу рекомендується заздалегідь уточнити чинні тарифи в обслуговуючому банку.

Також він розповів, як відбувається переказ з картки на картку різних банків як подарунок.

Податковий кодекс чітко передбачає, що подарунки між членами сім'ї 1-2 ступенів споріднення не підлягають оподаткуванню, навіть якщо йдеться про великі суми.

Якщо ж вам не родич як подарунок захоче скинути на карту, наприклад, 100 тисяч гривень, то ви будете зобов'язані сплатити податки, оскільки отримали дохід.

Загалом для будь-якого виду доходів в Україні є базова ставка:

податок на доходи фізичних осіб — 18%;

військовий збір — 5%.

Для подарунків не від близьких родичів діє зменшена ставка ПДФО — 5%, однак за відсутності підписаного та нотаріально посвідченого договору дарування податкові органи, ймовірно, трактуватимуть такі кошти як "інший дохід", який оподатковується за ставкою 18% ПДФО.

Сплатити такі податки можна онлайн на сайті Податкової через електронний кабінет платника податків.

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