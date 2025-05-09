Как украинцам за границей получать пенсию: детальный алгоритм

После начала полномасштабной войны украинское руководство приняло закон, разрешающий пенсионерам получать выплаты, даже находясь за пределами страны. Средства можно зачислять на счет в любом украинском банке.

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Об этом сообщает ПФУ.

С 20 марта для украинцев, находящихся за границей, упростили процедуру получения пенсий. Теперь пенсионные выплаты можно получать на счет в любом украинском банке. Однако для этого необходимо пройти физическую идентификацию — чтобы подтвердить, что пенсионер действительно жив и самостоятельно распоряжается своими средствами.

Доступные способы идентификации:

лично обратиться в ближайшее украинское консульство и получить документ. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте в отделение ПФУ по месту регистрации;

удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис";

пройти идентификацию по видеосвязи через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.

Какие документы нужны:

паспорт гражданина Украины;

справка с идентификационным кодом;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;

документы о льготном характере работы (в случае оформления льготной пенсии);

справка о заработной плате за любые 5 лет до 30 июня 2000 года (по желанию);

документ, подтверждающий особый статус лица (при наличии);

свидетельство о браке (в случае смены фамилии).

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, находясь за границей, теперь могут подать заявление на оформление пенсии онлайн — через электронный портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).Украинцы, достигшие пенсионного возраста за рубежом, могут подать заявку онлайн с помощью электронного портала ПФУ. Шаги оформления заявки:

войдите в свой кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП; перейдите в раздел "Заявление на назначение пенсии"; заполните анкету (персональные данные, адресные данные, данные документов, удостоверяющих личность, контактные данные и т.д.).

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".