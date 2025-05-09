Як українцям за кордоном отримувати пенсію: детальний алгоритм

Після початку повномасштабної війни українське керівництво ухвалило закон, що дозволяє пенсіонерам отримувати виплати, навіть перебуваючи за межами країни. Кошти можна зараховувати на рахунок у будь-якому українському банку.

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Про це повідомляє ПФУ.

З 20 березня для українців, які перебувають за кордоном, спростили процедуру отримання пенсій. Тепер пенсійні виплати можна отримувати на рахунок у будь-якому українському банку. Однак для цього необхідно пройти фізичну ідентифікацію — щоб підтвердити, що пенсіонер дійсно живий і самостійно розпоряджається своїми коштами.

Доступні способи ідентифікації:

особисто звернутися до найближчого українського консульства й отримати документ. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій і разом із документом надіслати поштою до відділення ПФУ за місцем реєстрації;

віддалено авторизуватися в електронному кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис";

пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom.

Які документи потрібні:

паспорт громадянина України;

довідка з ідентифікаційним кодом;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудовий стаж;

документи про пільговий характер роботи (у разі оформлення пільгової пенсії);

довідка про заробітну плату за будь-які 5 років до 30 червня 2000 року (за бажанням);

документ, що підтверджує особливий статус особи (за наявності);

свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища).

Українці, які досягли пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, відтепер можуть подати заяву на оформлення пенсії онлайн — через електронний портал Пенсійного фонду України (ПФУ).Українці, які досягли пенсійного віку за кордоном, можуть подати заявку онлайн за допомогою електронного порталу ПФУ. Кроки оформлення заявки:

увійдіть у свій кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП; перейдіть у розділ "Заява на призначення пенсії"; заповніть анкету (персональні дані, адресні дані, дані документів, що посвідчують особу, контактні дані тощо).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".