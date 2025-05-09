Льготы в поездах для пенсионеров: кто может рассчитывать

Государство обеспечивает пенсионерам ряд социальных льгот после выхода на пенсию. Одним из значимых преимуществ является право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Что касается железнодорожных поездок, то здесь также предусмотрены льготы, однако они действуют не во всех регионах.

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Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци.

В Украине право на льготный проезд железнодорожным транспортом предоставляется лишь определенным категориям граждан. Одни могут бесплатно ездить на пригородных электричках, другим доступны частичные скидки на билеты в региональные или скоростные поезда.

Пенсионеры могут пользоваться льготами только при проезде в пригородных электропоездах — поездки на поездах дальнего следования полностью оплачиваются, так как скидки на них не предусмотрены.

Кроме того, граждане пожилого возраста имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи. Это правило не распространяется на метро и такси. Для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение установленного образца.

Помимо пенсионеров, Укрзализныця также предлагает льготные условия для других категорий граждан:

Студенты

Лица, обучающиеся в учреждениях высшего образования I — IV уровней аккредитации или в ПТУ, имеют право на 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования (в плацкартных вагонах), региональных поездах 2-го и 3-го класса, а также в электричках.

Скидка действительна только для студентов дневной формы обучения, которые имеют действительный студенческий билет.

Люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью могут путешествовать пригородными электричками бесплатно. Если их сопровождает лицо, то для такого человека предусмотрена 50% скидка в период с 1 октября по 15 мая.

Для поездок дальнего следования такая же скидка действует в те же самые даты как для лиц с инвалидностью, так и для сопровождающих. Нужно иметь при себе документ, подтверждающий соответствующий статус.

Участники боевых действий

Ветераны боевых действий (АТО, ООС, война с РФ) могут бесплатно пользоваться электричками. А еще — один раз в два года осуществить бесплатную поездку в поезде дальнего следования (в обе стороны) или один раз в год получить 50% скидку. Нужно иметь соответствующее удостоверение.

Многодетные семьи

Дети из многодетных семей могут бесплатно ездить электричками пригородного сообщения. Для этого необходимо предоставить соответствующее удостоверение.

Полный перечень лиц, имеющих право на льготный железнодорожный проезд, доступен на сайте Укрзализныци.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.

Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.