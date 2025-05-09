Пільги в поїздах для пенсіонерів: хто може розраховувати

Держава забезпечує пенсіонерам низку соціальних пільг після виходу на пенсію. Однією зі значущих переваг є право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Щодо залізничних поїздок, то тут також передбачено пільги, однак вони діють не у всіх регіонах.

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Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці.

В Україні право на пільговий проїзд залізничним транспортом надається лише певним категоріям громадян. Одні можуть безплатно їздити приміськими електричками, іншим доступні часткові знижки на квитки в регіональні або швидкісні поїзди.

Пенсіонери можуть користуватися пільгами тільки під час проїзду в приміських електропоїздах — поїздки на поїздах далекого сполучення повністю оплачуються, оскільки знижки на них не передбачено.

Крім того, громадяни похилого віку мають право на безоплатний проїзд у міському транспорті, включно з автобусами, тролейбусами і трамваями. Це правило не поширюється на метро і таксі. Для того, щоб скористатися пільгою, необхідно мати при собі пенсійне посвідчення встановленого зразка.

Крім пенсіонерів, Укрзалізниця також пропонує пільгові умови для інших категорій громадян:

Студенти

Особи, які навчаються в установах вищої освіти I — IV рівнів акредитації або в ПТУ, мають право на 50% знижку на квитки в поїздах далекого сполучення (у плацкартних вагонах), регіональних поїздах 2-го і 3-го класу, а також в електричках.

Знижка дійсна лише для студентів денної форми навчання, які мають дійсний студентський квиток.

Люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю можуть подорожувати приміськими електричками безкоштовно. Якщо їх супроводжує особа, то для такої людини передбачена 50% знижка в період з 1 жовтня по 15 травня.

Для поїздок далекого прямування така сама знижка діє в ті самі дати як для осіб з інвалідністю, так і для супроводжуючих. Потрібно мати при собі документ, що підтверджує відповідний статус.

Учасники бойових дій

Ветерани бойових дій (АТО, ООС, війна з РФ) можуть безкоштовно користуватися електричками. А ще — один раз на два роки здійснити безоплатну поїздку в поїзді далекого сполучення (в обидва боки) або один раз на рік отримати 50% знижку. Потрібно мати відповідне посвідчення.

Багатодітні сім'ї

Діти з багатодітних сімей можуть безкоштовно їздити електричками приміського сполучення. Для цього необхідно надати відповідне посвідчення.

Повний перелік осіб, які мають право на пільговий залізничний проїзд, доступний на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи щодо порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат.

Додамо, що 2025 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів.