Выплаты на похороны пенсионера: как родственникам получить помощь

После смерти пенсионера его родственники имеют право на финансовую помощь для организации похорон. Сумма выплаты зависит от того, по какому законодательству была назначена пенсия — по общеобязательной системе пенсионного страхования или в соответствии с нормами для военнослужащих.

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Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер пособия на похороны пенсионера в Украине зависит от типа его пенсионного обеспечения — гражданского или военного. Если человек получал пенсию по общеобязательной системе государственного пенсионного страхования, его родственникам выплатят сумму, равную двухмесячному размеру пенсии, начисленной на день смерти.

Для бывших военнослужащих, пенсия которых назначалась по специальному закону, размер помощи больше — три месячные пенсии. Причем эта сумма не может быть меньше пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году это составляет не менее 13 420 гривен.

Если пенсионер на момент смерти находился на полном государственном содержании, а его погребение было организовано за бюджетные средства, родные не имеют права на получение пособия на погребение — такая выплата в этом случае не предусмотрена.

Как получить средства на похороны

Чтобы получить финансовую помощь на погребение пенсионера, необходимо обратиться в ПФУ и предоставить такой пакет документов:

паспорт и идентификационный код лица, подающего заявление;

заявление на получение помощи (оформляется при обращении);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти;

свидетельство о смерти.

Напомним, в Украине в случае гибели военнослужащего его родственники могут получить денежную помощь от государства. Размер компенсации зависит прежде всего от того, при каких обстоятельствах произошла гибель.

Ранее сообщалось, что семьи украинских военных, пропавших без вести, будут получать денежное обеспечение. Его размер соответствует должности, которую занимал военнослужащий на момент исчезновения.