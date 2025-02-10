Семьи без вести пропавших военных получат денежное обеспечение: детали

Родственники бойцов имеют право на денежное обеспечение, которое выплачивается по должности, которую занимал военный.

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Денежные выплаты за военнослужащими, находящимися в плену или числящимися пропавшими без вести, сохраняются по месту их последней службы. Эти средства перечисляются членам их семей. Военнослужащий признается пропавшим без вести, если в течение более чем 15 дней во время выполнения обязанностей по защите Украины отсутствуют сведения о его местонахождении. Об этом говорится в материале издания "Армия Информ".

Это не касается случаев самовольного оставления части или места службы. Выплаты продолжаются до момента, когда будут окончательно выяснены обстоятельства попадания военного в плен, интернирования, освобождения или официального признания его безвестно отсутствующим или погибшим.

Члены семей военнослужащих имеют право на денежное обеспечение, которое выплачивается по должности, которую занимал военный. В частности, предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен на период действия военного положения.

Денежное обеспечение выплачивается при условии, что обращение на получение выплат поступило в течение трех лет со дня смерти (гибели) военнослужащего или со дня вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Напомним, в Украине запустили чат-бот для военнообязанных, военнослужащих и их семей "Армія+" в мессенджере Telegram.

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