Сім'ї безвісти зниклих військових отримають грошове забезпечення: деталі

Родичі бійців мають право на грошове забезпечення, яке виплачується за посадою, яку обіймав військовий.

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Грошові виплати за військовослужбовцями, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, зберігаються за місцем їхньої останньої служби. Ці кошти перераховуються членам їхніх сімей. Військовослужбовець визнається зниклим безвісти, якщо протягом більш ніж 15 днів під час виконання обов'язків із захисту України відсутні відомості про його місцезнаходження. Про це йдеться в матеріалі видання "Армія Інформ".

Це не стосується випадків самовільного залишення частини або місця служби. Виплати тривають до моменту, коли буде остаточно з'ясовано обставини потрапляння військового в полон, інтернування, звільнення або офіційного визнання його безвісно відсутнім чи загиблим.

Члени сімей військовослужбовців мають право на грошове забезпечення, яке виплачується за посадою, яку обіймав військовий. Зокрема, передбачено додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень на період дії воєнного стану.

Грошове забезпечення виплачується за умови, що звернення на отримання виплат надійшло протягом трьох років з дня смерті (загибелі) військовослужбовця або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

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