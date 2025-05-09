Виплати на поховання пенсіонера: як родичам отримати допомогу

Після смерті пенсіонера його родичі мають право на фінансову допомогу для організації поховання. Сума виплати залежить від того, за яким законодавством була призначена пенсія — за загальнообов’язковою системою пенсійного страхування чи відповідно до норм для військовослужбовців.

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Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Розмір допомоги на поховання пенсіонера в Україні залежить від типу його пенсійного забезпечення — цивільного чи військового. Якщо людина отримувала пенсію за загальнообов’язковою системою державного пенсійного страхування, її родичам виплатять суму, що дорівнює двомісячному розміру пенсії, нарахованої на день смерті.

Для колишніх військовослужбовців, пенсія яких призначалась за спеціальним законом, розмір допомоги більший — три місячні пенсії. Причому ця сума не може бути меншою за п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб. У 2025 році це становить щонайменше 13 420 гривень.

Якщо пенсіонер на момент смерті перебував на повному державному утриманні, а його поховання було організоване за бюджетні кошти, рідні не мають права на отримання допомоги на поховання — така виплата в цьому випадку не передбачена.

Як отримати кошти на поховання

Щоб отримати фінансову допомогу на поховання пенсіонера, необхідно звернутися до ПФУ та надати такий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код особи, яка подає заяву;

заява на отримання допомоги (оформлюється під час звернення);

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідка про смерть;

свідоцтво про смерть.

Нагадаємо, в Україні у випадку загибелі військовослужбовця його родичі можуть отримати грошову допомогу від держави. Розмір компенсації залежить передусім від того, за яких обставин сталася загибель.

Раніше повідомлялося, що родини українських військових, які зникли безвісти, отримуватимуть грошове забезпечення. Його розмір відповідає посаді, яку обіймав військовослужбовець на момент зникнення.