Пенсионеры могут остаться без денег: кому заблокируют карточки

Несмотря на военное положение, все граждане, в частности пенсионеры, обязаны своевременно оплачивать коммунальные услуги. В случае неуплаты счетов исполнительная служба может наложить арест на банковские счета должников, что сделает невозможным доступ к этим средствам.

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Об этом пишет издание "На пенсии".

Тем не менее, если задолженность не погашена, есть возможность восстановить доступ к банковскому счету. По закону, счета, на которых хранятся только пенсии, социальные выплаты или стипендии, не могут быть заморожены. В случае блокировки такого счета пенсионер должен обратиться в банк и Пенсионный фонд для получения соответствующих справок, подтверждающих использование счета только для получения пенсии. После этого нужно подать заявление в исполнительную службу, чтобы снять арест со счета.

Для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем, стоит заключить с поставщиком коммунальных услуг договор о реструктуризации долга. Это позволит распределить оплату на более удобные части. Кроме того, для уменьшения финансовой нагрузки можно подать заявление в Пенсионный фонд для получения субсидии. Заявку можно подать в любом сервисном центре ПФУ.

Напомним, отдельные группы пенсионеров имеют право оплачивать коммунальные услуги на льготных условиях. Эти льготы могут быть доступны представителям определенных профессий.

Ранее сообщалось, что в Украине завершился отопительный сезон, и многие ожидали значительного роста цен на коммунальные услуги. Однако регуляторы уже установили новые тарифы с 1 мая.