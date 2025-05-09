Пенсіонери можуть залишитись без грошей: кому заблокують картки

Незважаючи на воєнний стан, всі громадяни, зокрема пенсіонери, зобов'язані своєчасно оплачувати комунальні послуги. У разі несплати рахунків виконавча служба може накласти арешт на банківські рахунки боржників, що унеможливить доступ до цих коштів.

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Про це пише видання "На пенсії".

Проте, якщо заборгованість не погашена, є можливість відновити доступ до банківського рахунку. За законом, рахунки, на яких зберігаються тільки пенсії, соціальні виплати або стипендії, не можуть бути заморожені. У разі блокування такого рахунку пенсіонер має звернутися до банку та Пенсійного фонду для отримання відповідних довідок, що підтверджують використання рахунку лише для отримання пенсії. Після цього потрібно подати заяву до виконавчої служби, щоб зняти арешт з рахунку.

Для того, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, варто укласти з постачальником комунальних послуг договір про реструктуризацію боргу. Це дасть змогу розподілити оплату на зручніші частини. Окрім того, для зменшення фінансового навантаження можна подати заяву до Пенсійного фонду для отримання субсидії. Заявку можна подати в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Нагадаємо, окремі групи пенсіонерів мають право оплачувати комунальні послуги на пільгових умовах. Ці пільги можуть бути доступні представникам певних професій.

Раніше повідомлялося, що в Україні завершився опалювальний сезон, і багато хто очікував значного зростання цін на комунальні послуги. Проте регулятори вже встановили нові тарифи з 1 травня.