Тарифи на комуналку: як зміняться ціни на газ, воду та електроенергію з 1 травня

В Україні завершився опалювальний сезон, і багато хто очікував різкого підвищення тарифів на низку послуг. Однак регулятори вже визначили, якими будуть розцінки з 1 травня. Тариф на газ для побутових споживачів залишиться без змін. Зокрема, йдеться про ціну палива від компанії "Нафтогаз".

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з рішенням "Нафтогазу", поточний тариф залишиться чинним до 30 квітня 2026 року.

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність поставок і виконуємо зобов'язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", — зазначив голова групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Тобто, ціна газу для побутових споживачів, яких обслуговує "Нафтогаз", складатиме й надалі — 7,96 гривні за кубометр. В інших компаній вартість палива відрізняється.

Станом на тепер, "Нафтогаз" обслуговує приблизно 12,5 мільйона українських родин. Саме ця компанія виступила постачальником останньої надії (ПОН).

Якою буде вартість електроенергії з 1 травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону, що найближчим часом вартість електроенергії для побутових споживачів змінюватися не буде.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — зазначив він.

Нині побутові споживачі оплачують електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат. Однак існує категорія громадян, які можуть платити суттєво менше — це власники двозонних лічильників. У їхньому випадку тариф ділиться на дві частини:

денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00, зараз становить — 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний — з 23:00 до 7:00 — 2,16 гривні за кіловат-годину.

Деякі громадяни відчують вагоме збільшення комуналки в травні. Це пов'язано з появою третьої платіжки за газ.

Що буде з тарифами на водопостачання

Крім того, експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко зазначив, що тарифи на воду можуть подорожчати цього року. Зокрема, відповідний проєкт про зміну вартості водопостачання вже готовий.

Однак, як каже Попенко, ці зміни ще точно не будуть впроваджені в травні.

"На сьогодні заплановано підвищення тарифів на воду, але поки що рішення ще не ухвалили. Чомусь держава вважає, що піднімати тарифи водоканалів не є невідкладним", — сказав експерт.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.