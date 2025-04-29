Тарифы на коммуналку: как изменятся цены на газ, воду и электроэнергию с 1 мая

В Украине завершился отопительный сезон, и многие ожидали резкого повышения тарифов на ряд услуг. Однако регуляторы уже определили, какими будут расценки с 1 мая. Тариф на газ для бытовых потребителей останется без изменений. В частности, речь идет о цене топлива от компании "Нафтогаз".

Related video

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно решению "Нафтогаза", текущий тариф останется в силе до 30 апреля 2026 года.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях", — отметил глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

То есть, цена газа для бытовых потребителей, которых обслуживает "Нафтогаз", будет составлять и в дальнейшем – 7,96 гривны за кубометр. У других компаний стоимость топлива отличается.

По состоянию на теперь, "Нафтогаз" обслуживает примерно 12,5 миллиона украинских семей. Именно эта компания выступила поставщиком последней надежды (ППН).

Какой будет стоимость электроэнергии с 1 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона, что в ближайшее время стоимость электроэнергии для бытовых потребителей меняться не будет.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — отметил он.

В настоящее время бытовые потребители оплачивают электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт. Однако существует категория граждан, которые могут платить существенно меньше — это владельцы двухзонных счетчиков. В их случае тариф делится на две части:

дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00, сейчас составляет – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Некоторые граждане почувствуют весомое увеличение коммуналки в мае. Это связано с появлением третьей платежки за газ.

Что будет с тарифами на водоснабжение

Кроме того, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко отметил, что тарифы на воду могут подорожать в этом году. В частности, соответствующий проект об изменении стоимости водоснабжения уже готов.

Однако, как говорит Попенко, эти изменения еще точно не будут внедрены в мае.

"На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является неотложным", — сказал эксперт.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.