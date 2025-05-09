Доллар по 55 грн: в НБУ сообщили о неблагоприятном сценарии

Национальный банк Украины допускает возможность девальвации гривны до конца этого года до 44,5 грн/$. Также ожидается, что к концу 2026 года курс может достичь 46,3 грн/$, а к 2027 году — 46,5 грн/$, однако в условиях неблагоприятного макроэкономического сценария курс может быть выше.

Related video

Об этом говорится в решении НБУ №156-рш "О внесении изменений в Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году".

Макроэкономические показатели, которые будут использоваться для стресс-тестирования 21 крупнейшего украинского банка (на которые приходится 90% активов банковской системы), разработаны и изложены в методологии. Тестирование начнется в июне 2025 года. НБУ сформирует предположения относительно экономического развития страны и проверит, как банки выдержат эти условия. Ранее банки тестировали только по базовому, благоприятному сценарию, а на этот раз добавлен и негативный. Для каждого сценария Нацбанк рассчитал экономические показатели, в частности валютный курс и инфляцию, что важно для граждан.

В базовом сценарии постановления НБУ указаны следующие данные по курсу доллар/гривна на конец каждого года:

2025 год — 44,5 грн/$;

2026 год — 46,3 грн/$;

2027 год — 46,5 грн/$.

Также указаны средние курсовые значения в год:

2025 год — 42,7 грн/$;

2026 год — 45,5 грн/$;

2027 год — 47,0 грн/$.

Как видно, средние показатели оказываются выше курсовых значений на конец декабря каждого года, что указывает на возможное укрепление нацвалюты в течение года.

По базовому сценарию, инфляция в Украине в этом году должна достичь 8,7%, а в 2026-2027 годах будет сохраняться на уровне 5%.

Каким будет курс в условиях неблагоприятного макроэкономического сценария

Более пессимистичные прогнозы Национальный банк изложил в неблагоприятном макроэкономическом сценарии. Согласно ему, курс гривны к доллару на конец каждого года может составлять:

2025 год — 47,7 грн/$;

2026 год — 52,4 грн/$;

2027 год — 55,1 грн/$.

Средние значения курса в течение года, по этому сценарию:

2025 год — 45,3 грн/$;

2026 год — 50,6 грн/$;

2027 год — 54,1 грн/$.

На этот раз Нацбанк руководствовался только собственными расчетами.

В рамках неблагоприятного сценария в НБУ говорят значительно более высокую инфляцию:

в 2025 году — 17,9%;

в 2026 году — 12,5%;

в 2027 году — 6%.

Также возможна двухлетняя рецессия украинской экономики — то есть падение ВВП:

в 2025 году — на 3,1%;

в 2026 году — на 2,2%;

Восстановление возможно только в 2027 году — рост ВВП на 3,3%.

Напомним, 15 апреля Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 47,02 грн — это впервые евро преодолел отметку в 47 грн. Днем ранее, 14 апреля, курс составлял 46,92 грн, что тогда стало историческим максимумом.

Также Фокус рассказывал, что происходит с американской валютой в мире и скажется ли это на курсе доллара в украинских обменниках.