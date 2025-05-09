Долар по 55 грн: в НБУ повідомили про несприятливий сценарій

Національний банк України припускає можливість девальвації гривні до кінця цього року до 44,5 грн/$. Також очікується, що до кінця 2026 року курс може досягти 46,3 грн/$, а до 2027 року — 46,5 грн/$, проте в умовах несприятливого макроекономічного сценарію курс може бути вищим.

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Про це йдеться в рішенні НБУ №156-рш "Про внесення змін до Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році".

Макроекономічні показники, що використовуватимуться для стрес-тестування 21 найбільшого українського банку (на які припадає 90% активів банківської системи), розроблені та викладені в методології. Тестування розпочнеться в червні 2025 року. НБУ сформує припущення щодо економічного розвитку країни і перевірить, як банки витримають ці умови. Раніше банки тестували лише за базовим, сприятливим сценарієм, а цього разу додано й негативний. Для кожного сценарію Нацбанк обрахував економічні показники, зокрема валютний курс та інфляцію, що важливо для громадян.

У базовому сценарії постанови НБУ вказані такі дані щодо курсу долар/гривня на кінець кожного року:

2025 рік — 44,5 грн/$;

2026 рік — 46,3 грн/$;

2027 рік — 46,5 грн/$.

Також зазначено середні курсові значення на рік:

2025 рік — 42,7 грн/$;

2026 рік — 45,5 грн/$;

2027 рік — 47,0 грн/$.

Як видно, середні показники виявляються вищими за курсові значення на кінець грудня кожного року, що вказує на можливе укріплення нацвалюти впродовж року.

За базовим сценарієм, інфляція в Україні цього року має досягти 8,7%, а в 2026-2027 роках зберігатиметься на рівні 5%.

Яким буде курс в умовах несприятливого макроекономічного сценарію

Більш песимістичні прогнози Національний банк виклав у несприятливому макроекономічному сценарії. Згідно з ним, курс гривні до долара на кінець кожного року може становити:

2025 рік — 47,7 грн/$;

2026 рік — 52,4 грн/$;

2027 рік — 55,1 грн/$.

Середні значення курсу протягом року, за цим сценарієм:

2025 рік — 45,3 грн/$;

2026 рік — 50,6 грн/$;

2027 рік — 54,1 грн/$.

Цього разу Нацбанк керувався лише власними обрахунками.

У межах несприятливого сценарію в НБУ кажуть значно вищу інфляцію:

у 2025 році — 17,9%;

у 2026 році — 12,5%;

у 2027 році — 6%.

Також можливою є дворічна рецесія української економіки — тобто падіння ВВП:

у 2025 році — на 3,1%;

у 2026 році — на 2,2%;

Відновлення можливе лише у 2027 році — зростання ВВП на 3,3%.

Нагадаємо, 15 квітня Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 47,02 грн — це вперше євро подолав позначку у 47 грн. Днем раніше, 14 квітня, курс становив 46,92 грн, що тоді стало історичним максимумом.

Також Фокус розповідав, що відбувається з американською валютою у світі та чи позначиться це на курсі долара в українських обмінниках.